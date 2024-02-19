В Ростовской области при пожаре погиб 83-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В городе Волгодонске при пожаре погиб пенсионер. Трагедия случилась 18 февраля.Огонь в вспыхнул в квартире дома № 8а на проспекте Строителей около 23:30. Дым охватил все комнаты и просочился в подъезд. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали спасателей. На место ЧП приехали 16 пожарных на пяти единицах спецтехники.Спасти жизнь 83-летнего мужчины не удалось, его 85-летнюю сожительницу доставили в больницу. В каком она находится состоянии, пока не известно.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь удалось потушить на площади около пяти квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.