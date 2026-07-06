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В Ростовской области при пожаре на ферме спасли 35 коз и овец

В Ростовской области при пожаре на ферме спасли 35 коз и овец
В Ростовской области во время пожара на ферме спасли стадо коз и овец. Происшествие случилось 5 июля в Зерноградском районе.

В этот день на одной из ферм в поселке Кленовый загорелась крыша здания. Внутри находились козы и овцы. Охранник заметил дым и сразу вывел животных на безопасное расстояние. По данным регионального ГУ МЧС, мужчине удалось спасти 35 голов.

К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на 480 квадратных метров. К тушению привлекли 11 специалистов и четыре спецмашины.

- Как установил дознаватель ведомства, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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