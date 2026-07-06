В Ростовской области при пожаре на ферме спасли 35 коз и овец

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области во время пожара на ферме спасли стадо коз и овец. Происшествие случилось 5 июля в Зерноградском районе.В этот день на одной из ферм в поселке Кленовый загорелась крыша здания. Внутри находились козы и овцы. Охранник заметил дым и сразу вывел животных на безопасное расстояние. По данным регионального ГУ МЧС, мужчине удалось спасти 35 голов.К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на 480 квадратных метров. К тушению привлекли 11 специалистов и четыре спецмашины.- Как установил дознаватель ведомства, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили в ведомстве.