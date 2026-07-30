Фото территориального фонда ОМС.

В Ростовской области представили нового начальника территориального фонда ОМС. Им стал снова Алексей Решетников.О вступлении в должность Александра Решетникова сообщили на 35-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва 30 июля.Александр Решетников ранее возглавлял ТФОМС региона в период с 2013 по 2021 годы. На смену ему пришел Максим Григорьев, занимавший должность заместителя главы территориального фонда. В отставку он ушел с 10 июня 2026 года.8 июля стало известно, что Александр Решетников вновь займет свою прежнюю должность. Это назначение было одобрено губернатором Юрием Слюсарем и согласовано с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.