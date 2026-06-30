В Ростовской области предприятие выпустило масло по аннулированным документам

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Россельхознадзор пресек попытку реализации небезопасного масла в Ростовской области. Предприниматель пытался оформить партию молочного продукта, предъявив аннулированный ветеринарный сертификат.Как выяснилось, документ был аннулирован в связи с несоответствием масла установленным ветеринарно-санитарным требованиям. Данное обстоятельство ставит под сомнение безопасность продукта для употребления.В адрес предприятия-нарушителя было направлено предостережение о недопустимости подобных нарушений. Этот инцидент стал уже вторым подобным случаем в Мясниковском районе за последнюю неделю. Ранее надзорное ведомство сообщило о выявлении фальсифицированного творога на другом предприятии района. Тогда проверка показала значительное расхождение в содержании жира: в сырье его было 750 граммов, а в готовой продукции – 5,4 килограмма.Подобные нарушения, как подчеркивают в Россельхознадзоре, приводят к потере прослеживаемости продукции. Это создает риски для здоровья потребителей, поскольку невозможно установить происхождение сырья и контролировать соблюдение стандартов качества на всех этапах производства. Ведомство продолжает работу по обеспечению безопасности пищевой продукции на территории региона.