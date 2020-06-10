В Ростовской области праздничные мероприятия ко Дню России прошли в новом формате

В Ростовской области 12 июня состоялось празднование Дня России. В связи с действующими в регионе ограничениями из-за пандемии коронавируса все мероприятия прошли в новом виртуальном формате.В рамках патриотического праздника была организована общенациональная акция «За семью, за Родину, за Россию». По всей стране на центральных площадях и других знаковых объектах муниципалитетов выступили семейные хоры. В Ростове-на-Дону на Театральной площади для местных жителей спел ансамбль «Донские голоса»: Михаил Водяхин, его супруга Галина, их 12-летний сын Серёжа, 7-летняя дочка Люба и племянники Виктор Приходько и Виктория Емельяненко. Коллектив обработал гимн России, переложив его на народные инструменты: баян, домру и балалайки. Также семья исполнила современные композиции «Слава Богу, что мы казаки» и «Дон Тихий-батюшка». Это выступление, как и все остальные, транслировали в социальных сетях и на сайте Министерства культуры Ростовской области.Также в этот день Ростовский государственный музыкальный театр показал в прямом эфире оперу «Князь Игорь», ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова организовал в Сети песенный марафон «Я люблю тебя, Россия», Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького показал спектакль «Вишнёвый сад». Также на Дону прошёл онлайн-конкурс художественного творчества «С любовью к России». Более двухсот онлайн-мероприятий провели музеи и библиотеки, среди них — викторины, конкурсы, виртуальные выставки и экскурсии, мастер-классы.