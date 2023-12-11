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В Ростовской области после смертельного ДТП водителя «Гелендвагена» закрыли в СИЗО

В Ростовской области после смертельного ДТП водителя «Гелендвагена» закрыли в СИЗО
В Ростовской области после смертельного ДТП водителя «Гелендвагена» закрыли в СИЗО. Роман Данилов обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух лиц.

Матвеево-Курганский районный суд 9 декабря избрал водителю «Гелендвагена» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком почти на два месяца. В изоляторе Роман пробудет как минимум до 30 января.

Авария произошла 29 ноября на трассе Самбек — Матвеев Курган. Пенсионер на «ВАЗ-2107» вез свою внучку и знакомого мальчика со спортивных занятий. В какой-то момент на его сторону вылетел «Мерседес Бенц G 500». От удара отечественную легковушку сплющило, как консервную банку. Водитель погиб на месте, спустя время в больнице скончался мальчик. Врачи борются за жизнь девочки.

Если вину водителя «Гелендвагена» докажут в суде, ему грозит тюрьма на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото: УГИБДД по РО.
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