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В Ростовской области полицейский отделался «условкой» за избиение задержанных

В Ростовской области полицейский отделался «условкой» за избиение задержанных
Белокалитвинский городской суд вынес приговор экс-сотруднику полиции. Николай Колбасин обвинялся по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Как установил суд, правоохранитель являлся командиром отделения отдельного взвода ППСП ОМВД России по Белокалитвинскому району. В апреле 2019 года он избил одного из задержанных по административному правонарушению. В ближайшие полтора месяца полицейский набросился еще на четверых задержанных. Через некоторое время об инцидентах стало известно вышестоящему руководству. В отношении Колбасина возбудили уголовное дело.

Экс-полицейский признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил Николая Колбасина к 4 годам лишения свободы условно. Из них он не сможет занимать аналогичные должности только первые два с половиной года.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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