В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 3 684

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. За сутки с 28 по 29 октября он увеличился на 14 единиц и достиг 3 684 на 100 тысяч жителей.Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа вирус подхватили 620 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 154 828 человек. По числу инфицированных донской регион занимает первое место в ЮФО и шестое - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва (1 802 521 человек), Санкт-Петербург (701 379) и Московская область (513 078). На четвертом месте - Нижегородская область (189 613 человек), а на пятом - Свердловская (155 952).Всего в России коронавирусом заболели 8,4 миллиона жителей. Из них скончались более 236 тысяч человек, в том числе 7 679 - в Ростовской области. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.