Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 3 684

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 3 684
В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. За сутки с 28 по 29 октября он увеличился на 14 единиц и достиг 3 684 на 100 тысяч жителей.

Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа вирус подхватили 620 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 154 828 человек. По числу инфицированных донской регион занимает первое место в ЮФО и шестое - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва (1 802 521 человек), Санкт-Петербург (701 379) и Московская область (513 078). На четвертом месте - Нижегородская область (189 613 человек), а на пятом - Свердловская (155 952).

Всего в России коронавирусом заболели 8,4 миллиона жителей. Из них скончались более 236 тысяч человек, в том числе 7 679 - в Ростовской области. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.