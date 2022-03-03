В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 7 943
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 52 единицы. По данным на 5 марта, он равен 7 943 на 100 тысяч населения.
Соответственно растет и общее число инфицированных. С начала пандемии COVID-19 подхватили 333 793 человека. Из них 2 153 заразились за последние сутки. Ежедневно медики выявляют все меньше случаев заболевания. Большинство новых пациентов с коронавирусом преносят болезнь в легкой форме и лечатся дома.
В связи с этим в донской столице на 25% сократили коечный фонд. Теперь вместо 1 760 мест осталось 1 320 (на 440 меньше). При этом коечный фонд загружен всего на 55%.
Коэффициент распространения инфекции остался на отметке предыдущего дня. Он равен 0,72.