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В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 7 943

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 7 943
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 52 единицы. По данным на 5 марта, он равен 7 943 на 100 тысяч населения.

Соответственно растет и общее число инфицированных. С начала пандемии COVID-19 подхватили 333 793 человека. Из них 2 153 заразились за последние сутки. Ежедневно медики выявляют все меньше случаев заболевания. Большинство новых пациентов с коронавирусом преносят болезнь в легкой форме и лечатся дома.

В связи с этим в донской столице на 25% сократили коечный фонд. Теперь вместо 1 760 мест осталось 1 320 (на 440 меньше). При этом коечный фонд загружен всего на 55%.

Коэффициент распространения инфекции остался на отметке предыдущего дня. Он равен 0,72.
Фото: Яндекс.Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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