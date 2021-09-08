В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 3 074

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает увеличиваться. За сутки с 9 по 10 сентября он вырос на восемь единиц и достиг 3 074 на 100 тысяч населения.Как правило, это значение находится в прямой зависимости от общего числа инфицированных. С начала пандемии медики зарегистрировали 129 167 случаев заражения. За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 473 человека.Растет и число смертей от опасной болезни. За последние 24 часа вирус забрал жизни 17 женщин в возрасте от 45 до 85 лет и 11 мужчин — от 41 года до 85 лет. По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.