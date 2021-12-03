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В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 остается высоким. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Очередной суточный рост на 6 декабря составил еще 15 единиц - с 4 260 до 4 275. Значение достаточно серьезное, если сравнивать его с показателями двухмесячной давности. Тогда за сутки рост не превышал 5-7 единиц. Коэффициент распространения инфекции COVID-19 равен 1.Коэффициент заболеваемости - главное основание для ввода или отмены ограничений. Если он составляет единицу, значит, один инфицированный человек может заразить одного здорового. Существующее положение дел свидетельствует о том, что послаблений в ближайшее время ждать не стоит. Необходимо, чтобы показатель снизился до 0,5. Число положительных ПЦР-тестов каждый день превышает 600.За весь период пандемии COVID-19 подхватили 179 456 дончан, из которых 652 - за последние сутки.