В Ростовской области показатель инфицируемых коронавирусом вырос до 1 895

Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 25 по 26 марта он увеличился до 1 895 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения COVID-19 остается на значении 0,98. Число инфицированных при этом пополнили 242 человека.Большинство из новых зараженных - люди в возрасте от 46 до 65 лет (94 человека, или 38,8% заболевших). Пациентами с COVID-19 стали 69 человек от 18 до 45 лет (28,5%) и 39 пенсионеров от 66 до 79 лет (16,2%). Вирус подхватили 18 пожилых дончан старше 80 лет (7,4%). По информации регионального правительства, среди детей борьбу с коронавирусом начали 22 несовершеннолетних (9,1%).Всего за период пандемии медики зафиксировали 79 628 случаев заражения COVID-19. Из них 3 484 жителя области скончались от осложнений, вызванных вирусом.