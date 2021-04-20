В Ростовской области показатель инфицированных COVID-19 увеличился до 2 049

Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. По данным на 22 апреля он равен 2 049 на 10 тысяч жителей региона.За прошедшие сутки медики зафиксировали 237 случаев заражения COVID-19. По информации областного правительства, большинство новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получил 86 101 человек. Из них 3 972 не смогли побороть опасную инфекцию. За минувшие сутки скончались 25 человек.COVID-19 передается через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения к ним. Кроме того, заражение может произойти и напрямую: при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с коронавирусом. Риск заразиться через воздух намного ниже, поэтому от больного человека стоит держаться на расстоянии не менее метра.