В Ростовской области похоронили бойца СВО, у которого не нашлось родственников

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В Ростовской области простились с 44-летним бойцом, погибшим в ходе СВО. Романа Красотина похоронили 23 мая в Аксае на Аллее Героев городского кладбища. Найти родственников и друзей мужчины перед церемонией прощания не удалось, поэтому в последний путь его проводили лишь официальные лица. Об этом пишет издание DonDay.Роман Красотин родился и вырос в городе Аксае. Мужчина неоднократно был судим. Во время отбывания наказания в исправительной колонии, он подписал контракт на участие в СВО.Боец был закреплен за воинской частью, которая базируется в ЛНР. Он являлся командиром отделения третьего штурмового взвода первой штурмовой роты. Во время выполнения поставленной задачи его жизнь оборвалась. Роман погиб 18 апреля под Белогоровкой.Сотрудники администрации Аксая ищут близких Романа. Родным положены выплаты за гибель в зоне СВО и наследство. Если вы обладаете информацией о родных бойца, позвоните по номеру: 8-863-50-5-50-18