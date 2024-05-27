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В Ростовской области похоронили бойца, погибшего в ходе СВО

В Ростовской области похоронили бойца, погибшего в ходе СВО
В Ростовской области похоронили мужчину, погибшего в зоне спецоперации. Денис Михерский получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу.

Боец родился и вырос в хуторе Сухом Пролетарского района. Когда началась СВО, мужчина подписал контракт и вступил в ряды ВС РФ. На передовой 2 февраля 2024 года Денис погиб. Военнослужащему было 39 лет.

Тело мужчины привезли на родину спустя несколько месяцев. Похороны состоялись 23 мая на кладбище хутора Сухого. Дениса Михерского пришли проводить в последний путь родные, близкие, друзья и знакомые, а также благодарные местные жители.
Фото: соцсети.
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