В Ростовской области подскочил коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области начал расти коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 20 марта он равен 0,94.Это значит, что заболевший человек до самоизоляции заражает как минимум одного здорового. Показатель инфицированных составляет 1 861 на 100 тысяч жителей донского региона.Растет и число людей с подтвержденным диагнозом. С начала пандемии медики выявили 78 189 случаев заражения. Только за прошедшие сутки положительные тесты получил 241 человек.Ситуация с распространением инфекции постепенно стабилизируется. Эпидемия идет на спад. Роспотребнадзор фиксирует менее 300 новых заболевших. Снизилось и количество смертей от COVID-19.