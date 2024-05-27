В Ростовской области подозреваемого в убийстве жены отправили в СИЗО

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области избрали меру пресечения 27-летнему парню, подозреваемому в убийстве. Дмитрий Семененко будет находиться в следственном изоляторе до 11 июля включительно.Трагедия случилась в конце апреля в городе Новочеркасске на улице Макаренко. По версии следствия, молодой человек дома поругался с 32-летней женой из-за ревности. Во время конфликта подозреваемый пришел в ярость. Он достал нож и набросился на супругу. От полученных ранений женщина скончалась на месте.Спустя несколько дней Семененко задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — до 15 лет лишения свободы.