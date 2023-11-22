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В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов

В Ростовской области подорожал минимальный набор продуктов
Подорожал минимальный набор продуктов в Ростовской области. Об этом сообщили специалисты Ростовстата 21 ноября.

Стоимость продуктовой корзины в Ростовской области в настоящее время составляет 5 474 рубля. За месяц стоимость товаров выросла на 0,2%, а по отношению к декабрю прошлого года - больше чем на 5%.

Ростовская область расположилась посередине списка по стоимости минимального набора продуктов в ЮФО. Самые дорогие наборы продуктов в Севастополе - 5 961 рубль, а вот Волгоградская область может похвастаться самыми дешевыми продуктами - 4 906 рублей.

Средняя цена продуктового набора по России - 5 732 рубля.

В минимальный набор продуктов питания входят 33 продовольственных товара.
Фото: Ростов ру
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