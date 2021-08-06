В Ростовской области под суд пошли воры-рецидивисты. Кражи начались 24 сентября в Гуково.Знакомые Владыкин и Великанов присмотрели у соседей металлические ворота. Предварительно обговорив все детали кражи, мужчины пошли на "дело". Кража удалась, мужчины выручили 8 тысяч рублей.Владыкину этого хватило, поэтому он больше не стал участвовать в подобном. А вот Великанов вошёл во вкус. Так, 30 сентября он уже в одиночку зашёл в чужой дом и там украл планшет и телефон на общую сумму 2 200 рублей.Как минимум каждый месяц преступник решил зализать в чужие дома. Он крал всё: от кастрюль до бетоносмесителя. Его даже уже не останавливали замки, он научился обходить эти препятствия с помощью трубы. Однако в январе этого года Великанов перешёл черту.В конфликте на почве личной неприязни он поссорился с знакомым. Преступник, почувствовав свою власть и силу, решил не вдаваться в дискуссии и набросился на соперника с кулаками. После избиения Великанов начал угрожать мужчине расправой. После этого на Великанова завели уголовное дело. А со временем следствие дошло и до Владыкина.Оба преступника вину признали. Более того, они раскаялись. В связи с тем, что общий ущерб от краж Великанова оказался невелики и его, и Владыкина приговорили к общественным работам. Великанов получил 320 часов работ, а его подельник - 200.