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В Ростовской области под суд пошли воры-рецидивисты

В Ростовской области под суд пошли воры-рецидивисты

В Ростовской области под суд пошли воры-рецидивисты. Кражи начались 24 сентября в Гуково.

Знакомые Владыкин и Великанов присмотрели у соседей металлические ворота. Предварительно обговорив все детали кражи, мужчины пошли на "дело". Кража удалась, мужчины выручили 8 тысяч рублей.

Владыкину этого хватило, поэтому он больше не стал участвовать в подобном. А вот Великанов вошёл во вкус. Так, 30 сентября он уже в одиночку зашёл в чужой дом и там украл планшет и телефон на общую сумму 2 200 рублей.

Как минимум каждый месяц преступник решил зализать в чужие дома. Он крал всё: от кастрюль до бетоносмесителя. Его даже уже не останавливали замки, он научился обходить эти препятствия с помощью трубы. Однако в январе этого года Великанов перешёл черту.

В конфликте на почве личной неприязни он поссорился с знакомым. Преступник, почувствовав свою власть и силу, решил не вдаваться в дискуссии и набросился на соперника с кулаками. После избиения Великанов начал угрожать мужчине расправой. После этого на Великанова завели уголовное дело. А со временем следствие дошло и до Владыкина.

Оба преступника вину признали. Более того, они раскаялись. В связи с тем, что общий ущерб от краж Великанова оказался невелики и его, и Владыкина приговорили к общественным работам. Великанов получил 320 часов работ, а его подельник - 200.

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