В Ростовской области под наблюдением медиков находятся 24 622 человека

На Дону под наблюдением медиков находятся свыше 24,6 тысячи человек. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 28 ноября количество дончан, находящихся под медицинским наблюдением, увеличилось на 240 и составило 24 622 человека. Это люди, имеющие хотя бы один из трех положительный результат теста на ковид. Также под надзором врачей - граждане с ярко выраженными симптомами опасной инфекции. Как правило, дончан с подозрениями на коронавирус отправляют домой - на самоизоляцию. Те, кому необходима помощь специалистов, находятся в стационарах.Всего за период пандемии медицинским наблюдением охвачены 120,9 тысячи человек, снято наблюдение с более 96 тысяч граждан.