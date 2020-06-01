В Ростовской области под наблюдением из-за коронавируса находятся более девяти тысяч человек

В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более девяти тысяч человек. Данные об этом публикует региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.Всего врачи наблюдают 9 613 человек. Из них 9 513 находятся на самоизоляции по месту жительства. За весь период медицинским наблюдением было охвачено около 40 тысяч человек. Снято с наблюдения более 30 тысяч.В настоящее время на Дону зарегистрировано 5 195 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 40 заболевших. 1 834 пациента выздоровели.