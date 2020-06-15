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В Ростовской области под наблюдением из-за коронавируса находятся более 11 тысяч человек

В Ростовской области под наблюдением из-за коронавируса находятся более 11 тысяч человек
В Ростовской области под наблюдением из-за коронавируса находятся более 11 тысяч человек. Об этом рассказали в донском правительстве.

Врачи наблюдают 11 315 человек. Среди них 11 263 находятся на самоизоляции по месту жительства. За все время наблюдением было охвачено более 49 тысяч жителей. Снято с наблюдения почти 40 тысяч человек.

В Ростовской выявлено 7 799 случаев заражения коронавирусом. За весь период вылечились 3 159 пациентов. Жертвами COVID-19 стал 71 человек.

Фото: Вслух.ру

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