В Ростовской области под наблюдение врачей попали еще 265 человек
В донском регионе растет число людей с подозрениями на COVID-19. Об этом 28 октября сообщило региональное правительство.
Под медицинским наблюдением находятся 16 903 человека, среди которых у 265 подозрения на коронавирус выявили за последние 24 часа. Как правило, под наблюдение врачей попадают люди с явными симптомами вируса либо те, у кого один из тестов на инфекцию оказался положительным. Среди жителей Ростовской области медицинским наблюдением были охвачены 105,3 тысячи человек. У 88,43 тысячи подозрения на коронавирус не подтвердились.
Также увеличивается и число зараженных. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 314 случаев заболевания. Всего в донском регионе коронавирус выявили у 29 683 человек.
Более того, показатель заболеваний ОРВИ на Дону превышает эпидемиологическую норму на 5,1%. За прошедшую неделю зарегистрировано около 20 тысяч случаев заражения острой респираторной инфекцией. По словам специалистов, рост заболеваемости сезонных заболеваний связан с COVID-19.