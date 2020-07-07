В Ростовской области почти в 40% случаев источник заражения коронавирусом не установлен
В 38% случаев заражения коронавирусом в Ростовской области не удалось установить источник заболевания. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.
По словам Ковалева, порядка 30% случаев заражения связаны с контактами в семье, с близким окружением и на рабочих местах. Более 18% пациентов заразились в организациях немедицинского характера. Ещё в 4% случаев источник заражения находился в медицинских организациях. На прочие источники приходится 10% случаев заражения.
Таким образом, в 38% случаев источник заражения остаётся невыясненным.
Напомним, по данным на 8 июля, в Ростовской области зарегистрирован 10 441 случай заражения коронавирусом. За весь период жертвами заболевания стали 152 человека.