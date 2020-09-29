В Ростовской области побит четырехмесячный рекорд по количеству зараженных коронавирусом

Новый рекорд заражения COVID-19 зафиксировали в Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По данным на 1 октября, в Ростовской области зафиксировано 205 новых случаев заражения коронавирусом. Такое количество больных было четыре месяца назад, то есть в начале июня - 206 инфицированных. Нарастающим итогом общее количество заболевших в регионе насчитывает 22 143 человека. За сутки девять человек стали жертвами вируса.С чем связан такой всплеск заболевания, неизвестно. Специалисты объясняют рост заболеваемости опасным вирусом пренебрежительным отношением людей к использованию защитных средств. Люди не носят в общественных местах маски и не соблюдают социальную дистанцию. Несмотря на штрафы и угрозы, жители продолжают рисковать своим здоровьем.Несмотря на рост всех показателей и практически отсутствующие койки для больных, власти города и региона не считают это второй волной и не спешат вводить прежние ограничения и закрывать деятельность предприятий.