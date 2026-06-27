В Ростовской области пчеловода оштрафовали за «неправильный» мед

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В Обливском районе Ростовской области произошел неприятный случай. Местный пчеловод пытался продать две тонны меда, но при оформлении документов на него "забыл" указать очень важные сведения.Дело в том, что при продаже меда нужно обязательно указывать, сколько у пчеловода пчелиных семей и в каком они состоянии. Это нужно для того, чтобы в случае, если пчелы заболеют, ветеринары могли быстро понять, где проблема и как ее решить, чтобы не заразить других пчел.Но пчеловод этого не сделал. Из-за этого стало невозможно отследить, откуда взялся мед и откуда именно он приехал. Это нарушает систему контроля качества и безопасности продуктов. Получается, что мед мог быть небезопасным для тех, кто его купит.Россельхознадзор уже передал все материалы в управление ветеринарии, чтобы там разобрались в ситуации и приняли меры. Пчеловоду выписали строгое предписание – в будущем он должен будет соблюдать все правила.Этот случай напоминает, как важно ответственно подходить к своему делу и следить за всеми правилами, чтобы и потребители были защищены, и пчелы были здоровы.