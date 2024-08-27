В Ростовской области парня заключили под стражу по подозрению в расправе над пенсионеркой

Фото: Ростов ру

В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении пенсионерки, которое привело к ее смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Трагедия произошла в слободе Большекрепинской.По данным следствия, 28-летний молодой человек находился в доме на улице Луговой вместе со своей 71-летней знакомой. Они употребляли спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в результате которой молодой человек напал на женщину и начал её избивать. Он нанёс удары руками и ногами по голове и телу пожилой женщины.Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Во время допроса он полностью признал свою вину.В донском СУ СКР сообщили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.За расправу над пенсионеркой ему грозит от пяти лет колонии.