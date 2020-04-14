В Ростовской области парень угнал машину и съехал на ней в озеро: видео

В Ростовской области доставали из озера угнанную машину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде города Шахты.Как выяснилось, 19-летний парень увидел на одной из улиц припаркованный «Шевроле Ланос» и решил на нём покататься. В замок был вставлен ключ зажигания, так что молодой человек, разбив окно, пробрался в машину, и уехал.По дороге угонщик потерял управление, вылетел с проезжей части и свалился в озеро. Он смог выбраться из авто, выплыл и убежал с места происшествия.О пропаже авто в полицию сообщил его владелец. С помощью водолазов и специальной техники машину достали из озера.Парня поместили под домашний арест.