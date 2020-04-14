Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области парень угнал машину и съехал на ней в озеро: видео

В Ростовской области парень угнал машину и съехал на ней в озеро: видео
В Ростовской области доставали из озера угнанную машину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде города Шахты.

Как выяснилось, 19-летний парень увидел на одной из улиц припаркованный «Шевроле Ланос» и решил на нём покататься. В замок был вставлен ключ зажигания, так что молодой человек, разбив окно, пробрался в машину, и уехал.

По дороге угонщик потерял управление, вылетел с проезжей части и свалился в озеро. Он смог выбраться из авто, выплыл и убежал с места происшествия.

О пропаже авто в полицию сообщил его владелец. С помощью водолазов и специальной техники машину достали из озера.

- Подозреваемого задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Парня поместили под домашний арест.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.