В Ростовской области парень подозревается в надругательстве над школьниками
В Ростовской области 18-летний парень подозревается в надругательстве над двумя школьниками. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.
По информации портала, ЧП произошло в начале июля в поселке Первомайском Багаевского района. Молодой человек надругался над двумя 13-летними соседскими мальчиками. Подростки рассказали о случившемся родителям, и бабушка одного из них обратилась в полицию. Подозреваемого арестовали. Он находится в СИЗО.
В отношении парня завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В случае, если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.