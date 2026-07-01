В Ростовской области ожидаются самые мощные за лето бури

Фото: Rostov.ru

Жители Ростовской области ожидают самые мощные за лето бури. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии. Космическое явление произошло в ночь на 1 июля.Событие относят к высшей категории. Удар должен быть ощутимым. События категории G3 (сильные) неизбежны.Ожидается самая сильная с марта 2026 года буря. Метеозависимым людям следует позаботиться о своем здоровье в эти дни. Нужно снизить физические и умственные нагрузки. Лучше отказаться от вредной пищи и кофеина.