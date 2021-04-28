В Ростовской области ожидаются резкие перепады температуры. Подробный прогноз погоды на 30 апреля сообщили в Ростовском гидрометцентре.Во второй половине ночи и утром в пятницу температура воздуха упадет до -1...-2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11...+16 градусов, в некоторых районах области – до +20. Ветер восточный и юго-восточный – от 5 до 10 метров в секунду. После обеда возможно усиление до 14 м/c.Наступление заморозков по утрам и теплая погода днем неблагоприятно влияют на почву. Саженцы могут перемерзнуть, и фермеры потеряют свой урожай. Поэтому рекомендуется заранее принимать меры для сохранения растений.