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В Ростовской области ожидается усиление ветра 14 марта. Воздушные потоки будут достигать скорости 20 метров в секунду, или 72 километра в час. По прогнозу погоды, ветер юго-восточный.Чтобы избежать возможных неприятностей, владельцам транспортных средств рекомендуется оставлять свои автомобили на специально отведенных парковочных площадках, которые расположены подальше от деревьев и рекламных щитов. Пешеходам, в свою очередь, стоит избегать прохода мимо неустойчивых конструкций.Согласно данным ГУ МЧС по Ростовской области, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, а также образование гололеда на дорогах в некоторых районах. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7 градусов.