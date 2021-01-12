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В Ростовской области ожидается ураганный ветер, достигающий 65 км/ч

В Ростовской области ожидается ураганный ветер, достигающий 65 км/ч
В Ростовской области в ближайшее время ожидается сильный ветер, достигающий 65 километров в час. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

14 января в большинстве районов прогнозируют мокрый снег и туман. На дорогах - гололед. Порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду (65 км/ч).

Из-за комплекса неблагоприятных погодных явлений автомобилистов просят быть внимательными на трассах, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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