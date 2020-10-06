В Ростовской области ожидаются сильный ветер и заморозки до -1
В Ростовской области ожидаются похолодание и шквалистый ветер. Информация об этом размещена в оперативном прогнозе МЧС.
В ближайшие сутки, 8 октября, дончан ожидает сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. В некоторых районах синоптики прогнозируют туман.
На севере региона температура днем составит около +19...+24 градусов, а ночью опустится до -1.
В этот день возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций из-за сильного ветра, поэтому автомобили и другой транспорт под массивными ветками лучше не парковать.
Напомним, ураганный ветер может нанести существенный урон не только имуществу, но и привести к непоправимым последствиям. На прошлой неделе шквалистый ветер срывал крыши и валил деревья в донском регионе. А двоих парней раздавило прямо в машине огромным упавшим деревом.