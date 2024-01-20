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В Ростовской области ожидаются мокрый снег и туман

В Ростовской области ожидаются мокрый снег и туман
В Ростовской области в ближайшее время испортится погода. 20 января ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений: снег, дождь и усиление ветра. Порывы воздушных масс будут достигать 11 метров в секунду. Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.

Кроме того, на регион опустится туман. В связи с этим ухудшится видимость на дорогах. Температура воздуха ночью составит 2…7°, при прояснениях – до 0°; днём – до 4…9°, с понижением во второй половине дня по западу до -1...4°.
Фото: Ростов.ру
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