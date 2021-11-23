В Ростовской области ожидаются изморозь и до -14 градусов

Фото: elektro-sadovnik.ru

В Ростовской области ожидаются изморозь и похолодание до -14 градусов. Такую температуру прогнозируют в северных районах. Об этом сообщает региональное МЧС.По информации ведомства, 25 ноября на Дону прогнозируют изморозь и гололедицу на дорогах.В этот день будет не очень ветрено – до 10 метров в секунду. В среднем температура по области составит -3…-8 градусов ночью и 0…+5 градусов - днем.Водителям рекомендуют на скользкой дороге не лихачить, соблюдать скоростной режим и интервал движения.