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В Ростовской области ожидаются изморозь и до -14 градусов

В Ростовской области ожидаются изморозь и до -14 градусов
В Ростовской области ожидаются изморозь и похолодание до -14 градусов. Такую температуру прогнозируют в северных районах. Об этом сообщает региональное МЧС.

По информации ведомства, 25 ноября на Дону прогнозируют изморозь и гололедицу на дорогах.

В этот день будет не очень ветрено – до 10 метров в секунду. В среднем температура по области составит -3…-8 градусов ночью и 0…+5 градусов - днем.

Водителям рекомендуют на скользкой дороге не лихачить, соблюдать скоростной режим и интервал движения.
Фото: elektro-sadovnik.ru
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