В Ростовской области ожидается гололед и ураганный ветер

Фото: ростов.ру

В Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС.Так, 20 ноября прогнозируется дождь с мокрым снегом и гололед на дорогах. Автомобилистам стоит заменить летнюю резину на зимнюю. В этот день также ожидается усиление ветра. Порывы воздушных масс будут достигать 21 метр в секунду. Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.Водителям лучше не оставлять свои машины под ветхими зданиями и сухими ветками.