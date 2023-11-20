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В Ростовской области ожидается гололед и ураганный ветер

В Ростовской области ожидается гололед и ураганный ветер
В Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС.

Так, 20 ноября прогнозируется дождь с мокрым снегом и гололед на дорогах. Автомобилистам стоит заменить летнюю резину на зимнюю. В этот день также ожидается усиление ветра. Порывы воздушных масс будут достигать 21 метр в секунду. Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.

Водителям лучше не оставлять свои машины под ветхими зданиями и сухими ветками.
Фото: ростов.ру
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