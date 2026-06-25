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В Ростовской области отменили второй концерт Алексея Щербакова

В Ростовской области отменили второй концерт Алексея Щербакова

Азов стал вторым городом Ростовской области, где отменили концерт комика Алексея Щербакова. Об этом Donday сообщили представители азовского ДК.

По словам представителей администрации Дворца культуры, причиной отмены стали технические неисправности.

За день до отмены в Азове Алексей Щербаков должен был выступить в Таганроге, однако за час до концерта владельцев билетов оповестили, что мероприятие не состоится. В здании, где должен был выступить артист, отключили воду.
Фото: Дондей.
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