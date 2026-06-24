В Ростовской области отмечен значительный спад профессиональной заболеваемости

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В Ростовской области зафиксировано значительное снижение профессиональных заболеваний. Общее количество зарегистрированных случаев патологий, связанных с трудовой деятельностью, сократилось на 66,4% по сравнению с показателями 2024 года.В 2025 году в регионе выявлено 112 случаев профессиональных заболеваний, тогда как годом ранее эта цифра составляла 333. Показатель профессиональной заболеваемости также снизился с 3,3 до 1,09 случая на 1 000 работников.Позитивные тенденции коснулись всех категорий: не зафиксировано ни одного случая профзаболевания среди женщин, а также отсутствуют случаи с летальным исходом.Несмотря на общее снижение, наибольший уровень заболеваемости по-прежнему фиксируется в угольной промышленности – 100 случаев (89,3%). Второе и третье места занимают производство паровых котлов (8 случаев) и летательных аппаратов (4 случая). Среди территорий наибольшее число случаев выявлено в Зверево (45 случаев) и Красном Сулине и Красносулинском районе (40 случаев).Наибольшую долю работников с профессиональными заболеваниями составляют люди в возрасте 40-49 лет (48,67%), а по стажу работы – с опытом от 10 до 19 лет (56,64%). Уровень инвалидности по профессиональным заболеваниям в 2025 году составил 41,1%.Наиболее распространенными нозологическими формами профессиональных заболеваний стали пояснично-крестцовая радикулопатия (41,96%) и хроническая обструктивная болезнь легких (39,3%).