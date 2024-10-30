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В Ростовской области отец зарезал сына

В Ростовской области отец зарезал сына

В Ростовской области мужчина зарезал собственного сына. Зверское убийство произошло в Шахтах еще в августе 2024 года на переулке Шахтерском.

В тот день между 50-летним мужчиной и его сыном возникла ссора. Отец начал сильно избивать парня, а потом и вовсе схватился за нож. Он вонзил нож в спину сына. От полученных травм парень скончался еще до приезда скорой.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет в колонии строго режима.

В прокуратуре Ростовской области уточнили, что в законную силу приговор еще не вступил.
Фото: DonDay
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