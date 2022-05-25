В Ростовской области отец избежал реального срока за смерть собственного ребенка

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В Ростовской области молодой отец избежал реального срока за смерть собственной дочери. Приговор 27-летнему парню вынес Усть-Донецкий районный суд.По версии следствия, в ноябре 2021 года молодой человек выпивал у себя дома. В детской кроватке лежала его маленькая дочь. В какой-то момент в руках у девочки появился полиэтиленовый пакет. Кроха игралась с ним, затем начала тащить в рот. Пакет застрял в горле и заблокировал дыхательные пути. Отец не видел, как малышка задыхалась.Когда молодой папа вернулся к дочери, она уже не подавала признаков жизни. Парень вызвал медиков, которые констатировали смерть. А в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».В судебном заседании убитый горем отец полностью признал вину. Суд приговорил молодого человека к ограничению свободы на один год восемь месяцев.