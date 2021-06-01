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В Ростовской области от коронавируса скончался 21 человек

В Ростовской области от коронавируса скончался 21 человек
За сутки на Дону скончался 21 житель области от последствий коронавируса. С 2 по 3 июня из жизни ушли 10 женщин и 11 мужчин. Все жертвы были не моложе 40 лет. Самой пожилой женщине было 92 года, мужчине - 81 год.

Госпитализированы больше тысячи человек. К НИВЛ подключены 98 человек, 16 пациентов находятся в тяжёлом состоянии и подключены к ИВЛ .

За всё время COVID-19 подтвердился у 94 676 жителей Ростовской области. Из них 4470 не смогли побороть опасную инфекцию.

Фото: levencovka.ru

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