В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 27 человек

В Ростовской области еще 27 человек стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.По состоянию на 6 сентября, от опасной инфекции скончались 13 женщин возрастом от 41 года до 83 лет, а также 14 мужчин от 51 до 91 года. У всех умерших были сопутствующие заболевания, которые спровоцировали тяжелое течение коронавируса и смерть. Всего жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 6 153 человека.Количество зараженных инфекцией продолжает расти. За минувшие сутки их стало больше на 477 человек, а общее число с начала пандемии превысило 127 тысяч человек.Напомним, что с 6 сентября в регионе сняты некоторые коронавирусные ограничения. В частности, доступна плановая медпомощь, открыты летние веранды для невакцинированных, а кафе и заведения могут принимать больше 30% гостей, но только при наличии документа об отсутствии коронавируса.