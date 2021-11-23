Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 612 человек

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 612 человек
В Ростовской области растет число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 24 по 25 ноября отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 612 человек, подхвативших инфекцию ранее. Всего с начала пандемии медики вылечили 146 897 человек, что составляет 85% зараженных.

В стационарах получают лечение 3 976 пациентов, среди которых 48 находятся в тяжелом состоянии. Последние получают кислород через эндотрахеальные трубки. В некоторых случаях врачам приходится делать надрез на передней стенке трахеи и вставлять устройство в просвет. Тогда людей вводят в медикаментозную кому, чтобы они не чувствовали боль или дискомфорт.

Еще 322 человека снабжают кислородом с помощью масок и мундштуков. Эти пациенты могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако показатели уровня кислорода в их крови недостаточно высокие. Поэтому люди некоторое время находятся на обеспечении жизненнонеобходимым газом.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.