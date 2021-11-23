В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 612 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 24 по 25 ноября отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 612 человек, подхвативших инфекцию ранее. Всего с начала пандемии медики вылечили 146 897 человек, что составляет 85% зараженных.В стационарах получают лечение 3 976 пациентов, среди которых 48 находятся в тяжелом состоянии. Последние получают кислород через эндотрахеальные трубки. В некоторых случаях врачам приходится делать надрез на передней стенке трахеи и вставлять устройство в просвет. Тогда людей вводят в медикаментозную кому, чтобы они не чувствовали боль или дискомфорт.Еще 322 человека снабжают кислородом с помощью масок и мундштуков. Эти пациенты могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако показатели уровня кислорода в их крови недостаточно высокие. Поэтому люди некоторое время находятся на обеспечении жизненнонеобходимым газом.