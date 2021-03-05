В Ростовской области от коронавируса выздоровели 87,4% заболевших

В Ростовской области от коронавируса выздоровели 65 324 человека, что составляет 87,4% всех инфицированных. За сутки с 5 по 6 марта медики вылечили 306 жителей региона.Появились и новые заболевшие. Диагноз подтвердился еще у 270 человек, а общее количество зараженных достигло 74 688.В стационарах получают лечение 1 599 пациентов, из которых 140 подключены к аппаратам ИВЛ. У последних вирус поразил более 75% легких.От коронавируса скончались 20 жителей Ростовской области за прошедшие сутки. Всего за период пандемии не стало 3 218 человек. Как сообщили в правительстве региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.