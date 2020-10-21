В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 359 человек
Количество справившихся с коронавирусом человек в донском регионе превысило 22,5 тысячи. Об этом 23 октября сообщило региональное правительство.
За минувшие сутки опасный вирус побороли 359 дончан. Всего за период пандемии от коронавируса выздоровел 22 641 пациент.
В стационаре получают лечение 2 153 жителя Ростовской области, из которых 173 находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.
Помимо этого, в донском регионе под наблюдением врачей находятся 15 694 человека с подозрением на COVID-19. К ним относятся люди с явными симптомами коронавируса либо те, у кого хотя бы один из трех тестов на инфекцию оказался положительным. Всего с начала пандемии медицинским наблюдением были охвачены 102,97 тысячи человек. У 87,28 тысячи жителей донского региона опасный вирус не подтвердился.