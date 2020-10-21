В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 359 человек

Количество справившихся с коронавирусом человек в донском регионе превысило 22,5 тысячи. Об этом 23 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки опасный вирус побороли 359 дончан. Всего за период пандемии от коронавируса выздоровел 22 641 пациент.В стационаре получают лечение 2 153 жителя Ростовской области, из которых 173 находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.Помимо этого, в донском регионе под наблюдением врачей находятся 15 694 человека с подозрением на COVID-19. К ним относятся люди с явными симптомами коронавируса либо те, у кого хотя бы один из трех тестов на инфекцию оказался положительным. Всего с начала пандемии медицинским наблюдением были охвачены 102,97 тысячи человек. У 87,28 тысячи жителей донского региона опасный вирус не подтвердился.