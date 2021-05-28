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В Ростовской области от коронавируса умерли еще двое пожилых людей

В Ростовской области от коронавируса умерли еще двое пожилых людей
От COVID-19 в Ростовской области умерли еще двое пожилых людей. По данным на 30 мая, коронавирус забрал жизни 82-летней женщины и 87-летнего мужчины. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии от опасного вируса скончались 4 424 жителя региона. Большинство из них – пожилые люди. При этом среди скончавшихся на Дону есть молодежь, а также 12-летний ребенок.

Количество инфицированных новым вирусом продолжает расти. За последние 24 часа пациентами с COVID-19 стали 179 человек, а общее число зараженных достигло 94 014 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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