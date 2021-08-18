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В Ростовской области от коронавируса умерли еще 28 пациентов

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 28 пациентов
В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Об этом сообщает правительство донского региона.

По данным на 20 августа, в Ростовской области за сутки скончались 18 женщин (53, 63, две - по 65 лет, две - по 72 года, 75, две - по 77, четыре - по 79 лет, 81, две - по 82 года, 84, 86 лет) и 10 мужчин (51 года, 52, 54, 63, 64, 66, 74, двое - по 80, 94 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 5 689 человек.

Не становится меньше и общее число заболевших в регионе. За сутки опасный диагноз поставили 489 жителям региона.

Несмотря на то, что в регионе не становится меньше заболевших, власти собираются смягчить некоторые ограничения. Документы готовы и будут подписаны, как только ситуация с коронавирусом немного стабилизируется.


Фото:kuban.rbc.ru

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