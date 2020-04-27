В Ростовской области от коронавируса умерла 70-летняя пенсионерка
Стало известно, кто стал третьим умершим от коронавируса в Ростовской области. Очередной жертвой COVID-19 на Дону стала 70-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Официальная причина смерти пенсионерки стала известна 29 апреля. Она проходила лечение в госпитале Ростова-на-Дону. К несчастью, спасти женщину не удалось. Специалисты добавили, что, помимо коронавируса, у неё были диагностированы сопутствующие заболевания. Таким образом, пенсионерка стала третьем пациентом на Дону, умершим от COVID-19. Ранее инфекция унесла жизни 34-летнего медика из Китая и 50-летнего жителя Ростова.
Напомним, по состоянию на утро 29 апреля в области подтверждено 864 случая заражения коронавирусом.