В Ростовской области от коронавируса скончался еще 31 человек

В Ростовской области увеличилось количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 14 по 15 октября коронавирус унес жизни еще 31 человека. Скончались 24 женщины в возрасте от 51 года до 90 лет и семеро мужчин - от 41 года до 83 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Как правило, это сахарный диабет, гипертония, астма, а также онкологические, сердечно-сосудистые и заболевания легких.Растет и число новых зараженных в донском регионе. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 567 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 146 499 человек. По информации областного правительства, 7 240 из них не смогли побороть опасную инфекцию.